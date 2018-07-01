Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere uyarı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Başbakan Ahmed bin Dağr ve Savunma Bakanlığı yöneticileriyle Yemen'in geçici başkenti Aden'de toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Hadi, adil bir barıştan yana olduklarını, herhangi bir müzakere veya siyasi girişimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2216 sayılı kararına binaen Husilerin geri çekilmesini ve devlet kurumları ile silahlarını teslim etmeleri gerektirdiğini söyledi.

Husilerin savaştaki yenilgileri üzerine barış seçeneğine yöneldiklerini ifade eden Hadi, Husilerin genellikle anlaşmalardan caymak gibi bir alışkanlıkları bulunduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

'SONUÇLARINA KATLANMAK ZORUNDA KALIRLAR'

Hadi, Husilere ve Tahran yönetimindeki destekçilerine Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Girişimi ve yürütme mekanizması, Yemen Ulusal Diyaloğu ve BMGK'nin 2216 sayılı kararını tam anlamıyla uygulamamaları halinde sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Hudeyde'deki askeri operasyonları 23 Haziran'da bir hafta için geçici olarak durdurduğunu" duyurmuştu. Operasyonların bir hafta süreyle askıya alındığını kaydeden Karkaş, sürenin sona erip ermediğine dair net bilgi vermemişti.