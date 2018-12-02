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"Yemen büyük bir felaketin eşiğinde"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock:- "Yemen büyük bir felaketin eşiğinde. Ama çok geç değil"

02 Aralık 2018 Pazar 00:24
"Yemen büyük bir felaketin eşiğinde"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'deki durumun endişe verici şekilde kötüleştiği uyarısında bulunarak, "Yemen büyük bir felaketin eşiğinde. Ama çok geç değil." uyarısı yaptı.

İnsani durumu incelemek üzere Yemen'de temaslarda bulunan Lowcock, ziyaretini tamamlamasınının ardından yazılı açıklama yaptı.

Lowcock, Aden'de meşru hükümet ve Sana'da Husi yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Yardım operasyonlarına güçlü desteklerini duymaktan cesaretlendim." ifadesini kullandı.

Yemen'e yaptığı son ziyaretten bu yana ülkedeki durumun endişe verici şekilde kötüleştiğini aktaran Lowcock, "Yemen büyük bir felaketin eşiğinde. Ama çok geç değil." değerlendirmesinde bulundu.

Lowcock, Yemen'deki çatışmalardan dolayı sadece haziran ayından bu yana Hudeyde'den 500 bin kişinin şehri terk ettiğini, ülke genelinde de 2,3 milyon kişinin yerinden edildiğini belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in öncülüğünde İsveç'te yapılması planlanan barış görüşmelerine gerek hükümet gerekse Husilerden görüştüğü yetkililerin katılacağını teyit etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Lowcock, "Bu savaşın bitmesi gerekiyor. Yemenliler daha parlak bir gelecek hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Savaşın bedelini siviller ödüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu Yemen'de nüfusun yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon kişi, acil insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.



Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:24
  1. BM
  2. Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock
  3. Yemen

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