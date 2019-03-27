0553 313 94 23

Yemen Başbakanından Türkiye'nin desteğine övgü

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkesindeki meşru yönetime verdiği destek ve halkına yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'den övgüyle söz etti

27 Mart 2019 Çarşamba 20:22
Yemen Başbakanından Türkiye'nin desteğine övgü

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Türkiye'nin Yemen'deki meşru yönetime verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz'ü geçici başkent Aden'deki Maaşik Sarayı'ndaki kabulünde, ülkesindeki meşru yönetime verdiği destek ve halkına yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'den övgüyle söz etti.

Görüşmede insani yardım çalışmaları ve sağlık sektörüne verilen desteklerin yanı sıra birçok konunun ele alındığı belirtildi.

Bozgöz'ün görüşmede Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki yasal yönetimi desteklemeye devam ettiğini aktardığı ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için gerekli tüm katkının sağlanacağını ilettiği kaydedildi.

Büyükelçi Bozgöz'ün Türkiye'den Yemen halkına insani ve eğitim yardımlarının gelmeye devam edeceğini belirttiği vurgulandı.

Başbakan Abdulmelik ve Büyükelçi Bozgöz'ün görüşmesinde Mahalli İdareler Bakanı Abdurrakib Feth ve Başbakanlık Ofis Müdürü Enis Baharise de hazır bulundu.

Türkiye, birçok dernek aracılığıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Bozgöz, Abdulmelik ile 13 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da bir araya gelmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:22
  1. türkiye
  2. Yemen
  3. Yemen'deki Türkiye Büyükelçisi Bozgöz
  4. Yemen'deki Türkiye Büyükelçisi Faruk Bozgöz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Ağaoğlu: “Bu sezon ilk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes dikkatli olsun”
    1. Ahmet Ağaoğlu: “Bu sezon ilk sıra..
    2. Bakan Çavuşoğlu o sesi duyunca..
    3. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    4. Çavuşoğlu, Çorlu’da Cumhur İttifakı..
    5. Mert Günok: “Milli Takım’da güzel bir..
    6. Bayern Münih bombayı patlattı! Tam 80..
    7. Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
    8. DSP'li adaydan şok iddia: Belediyeyi..
    9. "İyi bir başlangıç yaptık"
    10. Göçmenler, Libya açıklarında bir..
    11. Numan Kurtulmuş millet ittifakına..
    12. Kahramanmaraş’ta tepsi hırsızları..
    13. Ağbal: “Maslak Sanayi Sitesinin hayata..
    14. Türkiye’den hareket eden bir gemi..
    15. Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
    16. Putin'den 'doping' açıklaması: Tüm..
    17. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta cinayet
    18. "CHP, Atatürk'ün ilkelerinden uzak bir..
    19. Avusturya’daki Türk Şehitliği'nde tören
    20. AB'nin Golan Tepeleri kararına tepkisi
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek