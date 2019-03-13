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Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Türk Büyükelçi Faruk Bozgöz ile görüştü

13 Mart 2019 Çarşamba 00:35
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Türk Büyükelçi Faruk Bozgöz ile görüştü

MARİB (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek, Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Abdulmelik ile Bozgöz Riyad'da, Yemen'deki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Abdulmelik, Türkiye'nin Yemen hükümeti ve halkına gösterdiği destekleyici tutumdan övgüyle bahsederek, iki ülke arasındaki imtiyazlı ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yemen'in Hacca vilayetine bağlı Hacur bölgesinde Husilerin işlediği "korkunç suçlar, katliamlar ve ihlallere" ilişkin bilgi veren Abdulmelik, "Terörist Husi militanları, vatandaşlar aleyhinde kitlesel cinayetler işliyor, evlerine bombalı saldırı düzenliyor, devlet ve ulusal birlik aleyhindeki isyana karşı çıkanları zorla evlerinden uzaklaştırıyor." dedi.

Abdulmelik, Yemen hükümetinin Körfez girişimi ve onun yürütme mekanizması, diyalog görüşmelerinin sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı Kararı temelinde barış konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 3 ay önce buradaki görevine başlayan Yemen Büyükelçisi Bozgöz de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümetinin temsil ettiği meşruiyeti desteklediğini yineledi.

Türkiye'nin Yemen'in birlik, beraberlik ve istikrarını her zaman desteklediğini dile getiren Bozgöz, ayrıca Körfez girişimi ve onun yürütme mekanizması, diyalog görüşmelerinin sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı Kararı temelinde bir barışa destek verdiğini aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 00:35
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