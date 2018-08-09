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Yemen, 3 tecavüzcüyü meydanda sallandırdı!

Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında kurulan vinçle idam edildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:15
Yemen, 3 tecavüzcüyü meydanda sallandırdı!

İç savaş ülkesi Yemen'de 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren üç erkek, başkent Sana'da asıldı.

27 yaşındaki Muhammed Said el Ukri, 19 yaşındaki Abdulcelil el Ashab ile yine 19 yaşındaki Galib el Raşidi, ellerini kelepçeleyip işkence ettikleri kurbanın cesedini metruk bir eve gizlediler.

Başkent Sana'daki infaz sırasında mavi bir tulum giyen pedofilleri izlemek için çok sayıda kişi meydanda toplandı.

Üç pedofili erkek, vinç kullanılarak asıldı. İdamı izleyenlerin bir çoğu, cep telefonlarıyla asılan saldırganların fotoğraflarını çekti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 17:15
  1. Yemen
  2. Tecavüzcüleri astı
  3. idam cezası
  4. meydanda sallandırdı

YORUM YAZ

  • YusufYusuf1 sa önce
    Asmak ile yanlis yapmislar bizimkiler gibi iceri atip beslemeleri geriyordu
  • AKİT inananların yüz akıAKİT inananların yüz akı51 dk önce
    bizde istiyoruzen ideal yönetim şekli ŞERİAT dır
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