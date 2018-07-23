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Yemekten sonra bunları yapmayın!

Yemek yedikten sonra bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte Yemek yedikten sonra yapılmaması gerekenler...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:34
Yemekten sonra bunları yapmayın!

SİGARA İÇMEYİN

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, yemekten sonra yakılan bir sigara 10 sigara içmeye eşdeğer sayılıyor.

MEYVE YEMEYİN

Yemeğin hemen üzerine yenilen meyve, midenin hava ile dolmasına yol açıyor.

ÇAY İÇMEYİN

Türk kültürünün en önemli alışkanlıklarından biri olan yemek üstüne çay içmek de sağlık açısından faydalı değildir.

Yemekten hemen sonra içilen çay, demir içeren besin tüketildiyse, yemekle birlikte alınan Demir (fe) mineralin vücut tarafından kullanımını sınırlar.

KEMERİNİZİ GEVŞETMEYİN

Yemekten sonra kemer gevşetmek, bağırsak düğümlenmesine yol açıyor.

YÜRÜYÜŞ YAPMAYIN

Yemeğin hemen ardından yapılan yürüyüş, tükettiğimiz gıdalardaki besin öğelerinin sindirilmesine, yani yenilen yemeğin hiç bir faydasının kalmamasına sebep oluyor.

Yürüyüşü 1 saat sonraya ertelemek her yönden daha faydalı olacaktır.

DUŞ ALMAYIN

Yemekten hemen sonra alınan duş, kan akışını el ve ayaklara doğru çoğaltıyor. Sindirim sistemi için de zararlı.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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