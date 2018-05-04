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Yemekteki ayakkabı ayrıntısı dünyayı salladı!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin bu hafta gerçekleştirdiği Ortadoğu temasları sırasında duraklarından biri İsrail'di.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:00
Yemekteki ayakkabı ayrıntısı dünyayı salladı!

Uluslararası kamuoyunun gözünü bir an bile ayırmadığı Ortadoğu bugün yeniden gündemdeydi. Bunun sebebi ise Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin bir heyetle İsrail ve Filistin’i ziyaret etmesiydi. Abe görüşmelerini yaparken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Abe çiftini akşam yemeğine davet etti.

MASADAKİ AYAKKABI DETAYI

Yoğun geçen görüşmelerin ardından masaya oturan liderler ve eşleri yemek eşliğinde sohbet etmeye devam etti. Çekilen grup fotoğrafında ise bir detay çok dikkat çekti. Liderlerin eşleriyle bir arada olduğu ve şefle çekilen fotoğraflarında masada 4 adet ayakkabı olduğu görüldü. Diğer fotoğraflarda ise bu ayakkabının aslında bir çikolata olduğu ve içinde de özel üretim çikolata olduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYADA İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI

Japon kültüründe eve girmeden önce ayakkabıların çıkarıldığını ve Japonların bu konuda çok hassas olduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcıları İsrail yönetimine böyle bir yemek sundukları için tepki gösterdi. İsrail basını konuyla ilgili bir detay vermezken Shinzo Abe’nin İran’ın imzaladığı nükleer anlaşmayı desteklediğini söylediğini aktardı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:00
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