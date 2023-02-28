Yemeklere bu üçlüyü ekleyin! Kanserden ve kolesterolden koruyor, Kalbiniz saat gibi tıkır tıkır çalışacak
Pul biber, karabiber ve fesleğen üçlüsü yemelerde en çok sevilen baharatlar. tehlikeli bir hastalık türü olan kanser, Kolesterol, dünya genelinde yaş ortalamasının artması ve hareketsiz yaşamla birlikte kalp ve damar hastalıklarına neden olarak aynı zamanda karaciğeri bitiyor. Peki, pul biber, karabiber ve fesleğenin faydası ne? İşte çarpıcı tahminler ve yemeklere eklenen üçlü baharatın etkileri... Kolesterol, kalp krizi, kanser ve diyabete karşı güçlü bir savaşçıları...
Yemeklere eklenen pul biber, karabiber ve fesleğen üçlüsü birçok hastalıktan koruyor. Fakat bu baharatlardan faydalanmak için yemekler piştikten sonra eklemek gerekiyor. Pul biber hem kanserden hem kolesterolden koruyor. Fesleğen ise şeker hastalarının şifası. İşte pul biber, karabiber ve fesleğenin faydaları...
Pul biber: Acı biber faydaları kanıtlanan bir baharat. Kolesterol artmasına karşı koruyucu etkisi var. Avustralyalı bilim adamları, acı biberin kan damarlarının duvarlarında kolesterol birikmesini önlediğini ve insülin ihtiyacını azalttığını kanıtladılar. Bu olumlu etki, biberlerde yakıcı tat veren kapsaisinden kaynaklanmaktadır.
FESLEĞEN: Terletici etkiye sahip, ateş düşürücü, yatıştırıcı. Uykusuzluğu giderir, şeker hastaları için faydalıdır. Yaraların iyileşmesi ve dezenfekte edilmesi, göz iltihabı için haricen kullanılır.
KARABİBER: Karabiber dolaşım sistemine etki eden bir baharattır. Karabiber astıma ve soğuk algınlığına faydalıdır. Balgam söktürücü özelliği de vardır.