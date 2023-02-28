Yemeklere bu üçlüyü ekleyin! Kanserden ve kolesterolden koruyor, Kalbiniz saat gibi tıkır tıkır çalışacak

Yemeklere eklenen pul biber, karabiber ve fesleğen üçlüsü birçok hastalıktan koruyor. Fakat bu baharatlardan faydalanmak için yemekler piştikten sonra eklemek gerekiyor. Pul biber hem kanserden hem kolesterolden koruyor. Fesleğen ise şeker hastalarının şifası. İşte pul biber, karabiber ve fesleğenin faydaları...

Pul biber: Acı biber faydaları kanıtlanan bir baharat. Kolesterol artmasına karşı koruyucu etkisi var. Avustralyalı bilim adamları, acı biberin kan damarlarının duvarlarında kolesterol birikmesini önlediğini ve insülin ihtiyacını azalttığını kanıtladılar. Bu olumlu etki, biberlerde yakıcı tat veren kapsaisinden kaynaklanmaktadır.

FESLEĞEN: Terletici etkiye sahip, ateş düşürücü, yatıştırıcı. Uykusuzluğu giderir, şeker hastaları için faydalıdır. Yaraların iyileşmesi ve dezenfekte edilmesi, göz iltihabı için haricen kullanılır.

KARABİBER: Karabiber dolaşım sistemine etki eden bir baharattır. Karabiber astıma ve soğuk algınlığına faydalıdır. Balgam söktürücü özelliği de vardır.