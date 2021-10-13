Yemekler ücretsiz diyen Murat Ongun’u İBB’nin kendi internet sitesi yalanladı

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başına geçtiği gündem bu yana dişe dokunur bir hizmette bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tek derdi kendisi merkezi yönetim ile kıyaslamak.

Görevi vatandaşa hizmet etmek olan İBB’nin hükümetin icraatleri ile kendisini yarıştırmaya kalkışması komik karşılanırken bu politikanın başını ise İBB sözcüsü Murat Ongun çekiyor.

İBB ücretleri peşin alıyormuş!

Sosyal medyada sık sık yaptığı yalan içerikler dolayısıyla özür dileyen Ongun, son olarak KYK yurtlarındaki yemekle İBB’nin yurtlarında öğrencilere sunulan yemeği karşılaştırma gafletinde bulundu.

İBB yurtlarında daha kaliteli yemek verildiğini iddia eden Ongun, bu hizmetinde tamamen ücretsiz olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyada bol keseden atan Ongun’u İBB’nin kendi sitesi yalanladı. İBB’nin kendi sitesinde öğrencilere sunulan yemeklerin konaklama bedeline dâhil olduğu belirtiliyor. Yani İBB, ücretsiz olarak sunduğunu iddia ettiği yemek ücretini peşinen alıyor.

Ongun’un kasıtlı mı yoksa İBB’nin sisteminden bihaber olarakmı böyle bir paylaşım yaptığı bilinmezken yerel bir belediyenin kendisini merkezi yönetim ile kıyaslamaya kalkışmasının arka planında ne gibi bir amacın yattığı da merak uyandırdı.