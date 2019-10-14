M. Emin Karabacak

İnsan beyninde yaklaşık on beş milyar beyin hücresi bulunmaktadır. Beyin hücreler (zekânın) % 80’ni 8 yaşına kadar % 20’si de ergenlik sonu olan 20–21 yaşına kadar gelişimini tamamlanır. Zekânın gelişmesi için beyin hücrelerinin (zekânın) aralarındaki bağların iyi kurularak işlenmesi ve gerekli vitaminin alınması gerekir.

Araştırma sonuçlarına göre okul çağındaki çocukların % 80-85’inde kalsiyuma dayalı vitamin eksikliği olduğu ortaya çıkmıştır.

Bunun için de çocukların sağlıklı beslenmeleri için günde en az yarım kilo süt ürünleri (süt, yoğurt...) tüketmeleri gerekmektedir.

Çocukların sağlıklı beslenmesinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin önemi daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü sabah kahvaltısı okul başarısını artırmakta, akşam yemeği de sağlıklı büyümesini sağlamaktadır.

Sabah kahvaltısını yaparak okula gelen çocuklar, derste dikkatini toplamada, dersi dinlemede, problem çözme ve yorumlamada, etkinliklere katılmada daha istekli olacağından okul başarısını artıracaktır.

Akşam yemeğini yiyerek uyuyan çocuklar da sağlıklı büyüyecektir. Çünkü araştırmalar büyümenin uyuma esnasında olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sağlıklı büyümek için çocukların uykularına da dikkat etmeleri gerekir. Sağlıklı büyümek için 6–8 yaşlarında 11-12 saat, 8-10 yaşlarında 10-11 saat, 10 yaş yukarısı ve ergenlikte 9-10 saat bir uyku yeterli olacaktır. Sabah kahvaltısını yapmadan ve uykusunu almadan okula gelen çocuklar, ister istemez en verimli saat olan ilk derslerde kendilerini derslere veremeyeceklerdir.

Peki, yemek yemeyen çocuklar için ne yapılmalı? Yemek yemeyen çocuklar için kesinlikle öğün arasında bir şeyler verilmemeli. Yemekten önce iştah kesici abur cubur şeyler yasaklanmalı. Çocuk yemek yemese de sofraya oturtulmalı.

Yemek konusunda seçici ve yemekler hakkında olumsuz konuşulmamalı. Yemek yerken televizyon kapalı tutulmalı. Yemek, ödül, disiplin aracı ve pazarlık konusu olmamalı.

Çocuk yemeğini yemediği zaman onunla ilgilenilmemeli. Yemekte çocuğa yemesi için psikolojik baskı uygulanmamalı. Kaşık ve tabakla birlikte çocuğun peşinden koşulmamalı. Yemeği ister ye ister yeme tavrı içinde ve ısrarcı olunmamalı. Yemek hazırlarken çocukların da fikirleri alınmalı. Yemek yemediği zaman diğer öğünü beklemesi gerektiği söylenmeli. Yemek yeme alışkanlığı kazandırmak için bir iki öğünü boş geçmenin hiçbir sakıncası olmadığı bilinmeli.