0553 313 94 23

Yemek sipariş edip, kuryeleri gasp ettiler

Gaziosmanpaşa’da bir marketi ve evlerine çağırdıkları motosikletli kuryeleri soyan yüzleri maskeli ve silahlı 4 şahıs yakalandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:09
Yemek sipariş edip, kuryeleri gasp ettiler

Gaziosmanpaşa’da bir marketi ve evlerine çağırdıkları motosikletli kuryeleri soyan yüzleri maskeli ve silahlı 4 şahıs yakalandı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Market soygunu ve gasp olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi 1166 Sokakta 5 Mayıs Pazar günü saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 şahıs, sokak üzerinde bulunan bir markete ellerindeki silahlarla girerek kasaya yöneldi. Markette kasiyerlik yapan C.U’nun başına silah dayayan şüpheliler, kasada bulunanbin TL’yi aldıktan sonra kaçmaya başladı. O sırada yoldan geçen İlker K. Durumu fark edipşahıslara engel olmak istedi. Ancak şüpheliler İlker K.’yi kolundan vurarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, çaldıkları paralarla birlikte kaçarak uzaklaştı.


Restoranlardan yemek sipariş edip, siparişi getiren kuryeleri gasp ettiler


İkinci olayise, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 634 Sokakta 3 Haziran Pazartesi günü 00.20 sıralarında meydana geldi. Bir restorandan yemek sipariş eden şüpheliler, kuryenin belirttikleri adrese gelmesinin ardından harekete geçti. Yüzleri maskeli şahıslar kuryenin yanına gelerek kuryeyi silah zoruyla indirdikten sonra restorana ait motosikleti alarak kaçtı.


Şüphelilerin gerçekleştirdiği bir diğer kurye gaspı ise Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 634 Sokakta 30 Haziran Pazar günü 01.23 sıralarında meydana geldi. İlk kurye gaspı olayındaki gibi restorandan yemek sipariş veren şüpheliler, belirtilen adrese gelen kuryeyi silah zoruyla motosikletten indirerek kuryenin üzerinde bulunan cep telefonunu ve restorana ait motosikleti çalarak kayıplara karıştı.


Olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir marketi soyan ve restoran kuryelerini gasp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Gasp çetesi yakalandı


Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yerlerini tespit ettikten sonra şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Yapılan operasyonda, gasp olaylarının sorumlusu olduğu belirlenen 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



Çok sayıda suçtan kayıtları varmış


Gözaltına alınan şahıslar Atilla B.’nin (18), 1 adet ateşli silah veya bıçak bulundurma, 1 adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması;Enes B. (18)’in 2 adet silahlı terör örgütüne üye olma, 1 adet ateşli silah veya bıçak bulundurma, 1 adet genelgüvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 Adet nitelikli yağma; Emircan E. (18)’in ise ateşli silah veya bıçak bulundurma suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Marketi soyma ve kuryeleri gasp etme anlarıgüvenlik kamerasına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
    1. Çin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    2. Suriye sınırında tarihe ışık tutacak..
    3. Çaykur Rizespor’dan alt yapı rekoru
    4. Pasinler’de trafik Kazası: 1 ölü
    5. Mesut Barzani'den "Kerkük meselesi"..
    6. İTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz..
    7. Vatandaşlardan Beyazgül’e teşekkür
    8. Palentoloji bilimi Kayseri’yi inceliyor
    9. DADDRalli Altınpost’un peşinde
    10. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
    11. Uşak’ta deri alanında yeni bir..
    12. TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! İtfaiye..
    13. Kaymakam Okatan, öğrencilerle şehit..
    14. Otomotiv üretimi ilk 6 ayda yüzde 13..
    15. Beşiktaş’ta hazırlıklar devam etti
    16. İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu..
    17. Vali Çakacak’ın 15 Temmuz Demokrasi ve..
    18. Türkiye'den flaş KKTC açıklaması! "Tam..
    19. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü,..
    20. KAYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim..
    21. Abdullah Ağar: Doğa katliamcısı kahpe..
    22. Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı..
    23. Mersin’de parkomat uygulaması yeniden..
    24. İngiliz polisinden basına "sızıntı..
    25. Zeytinliklere gizlenen göçmenler..
    26. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    27. Günlük 800 ton buğday ve arpa..
    28. Boks ve kick boks öğrenmek isterken,..
    29. Sivas’ın en işlek caddesinde çıkan..
    30. Daire fiyatına tespih
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum