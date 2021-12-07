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Teknoloji Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti'ne neden girilmiyor?
Teknoloji

Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti'ne neden girilmiyor?

Kullanıcılar online sipariş platformlarından biri olan Yemeksepeti'ne erişimde güçlük yaşıyor. Peki, Yemeksepeti çöktü mü? Yemeksepeti niye çalışmıyor? Yemeksepeti niye çöktü?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:14:00 -
Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti'ne neden girilmiyor?

Online sipariş platformlarından biri olan Yemeksepeti'ne erişim sorunu yaşanıyor. Yemeksepeti kullanıcıları 'Yemeksepeti çöktüm mü?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti'ne neden girilmiyor?

Yemeksepeti’nden sipariş vermek isteyenler siteye web tarayıcısından ve uygulama üzerinden erişim sağlayamıyor. Sitede bir teknik arıza yaşandığı ve konu hakkında çalışmaların sürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada, "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

Yemeksepeti nedir?

Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı.

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