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Yemek ısmarladı! Hapse girmekten kurtuldu

Adana'da yaralama olayı sonucu haklarında soruşturma başlatılan müşteki ve şüpheli Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan uzlaştırma sonucu anlaştı. Anlaşma gereği Müşteki Ahmet Çiçek, down sendromlu çocuklara bir lokantada yemek verdi.

08 Mart 2019 Cuma 11:16
Yemek ısmarladı! Hapse girmekten kurtuldu

Adana'da bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan Kerem Yağmahan, mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sonucunda darp edilen Çiçek, Yağmahan'dan şikayetçi oldu. Daha sonra "basit yaralama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Yağmahan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda müşteki Çiçek ile buluşturuldu. Yapılan uzlaştırma sonucu müşteki Çiçek, Yağmahan'ın down sendromlu çocuklara yemek vermesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini belirtti. Yağmahan da bu talebi kabul etti ve uzlaşma sağlandı. 

25 çocuğa kuru-pilav dağıttı

Kerem Yağmahan da merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde çalıştığı pilavcıda Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli 25 çocuğa kuru fasulye ve pilav dağıttı. Down sendromlu çocuklar ise dağıtılan yemekten memnun oldu. 

Yemek dağıtımından önce açıklamada bulunan müşteki Ahmet Çiçek, konuyu fazla uzatmak istemediğini ancak çocuklara yardım edilmesi

talebinde bulunduğunu belirterek, bu durumun güzel bir olaya vesile olduğu için memnun olduğunu dile getirdi. Yağmahan ise böyle bir talebi memnuniyetle karşıladığını ifade etti. 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:16
  1. Adana
  2. uzlaşma bürosu
  3. Ahmet Çiçek

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