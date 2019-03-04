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Yemek firması sahibi ihalede silahla yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kamu kurumu tarafından yapılan yemek alımı ihalesi çıkışında bir şahıs, tehdit ettiği yemek firması sahibini silahla bacağından yaraladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:27
Yemek firması sahibi ihalede silahla yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kamu kurumu tarafından yapılan yemek alımı ihalesi çıkışında bir şahıs, tehdit ettiği yemek firması sahibini silahla bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.



Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde yemek alımı için ihale düzenlendi. Gerçekleştirilen ihaleye katılan yemek firması sahibi Orhan A. (44) ile ismi öğrenilemeyen farklı bir yemek firması yöneticisi arasında tartışma çıktı. İhale sonrasında ismi öğrenilemeyen şahıs, otomobiline binen Orhan A.’ya çıkarttığı tabancası ile ateş etti. Kurşunun bacağına isabet ettiği Orhan A. yaralanırken, saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı.



Vurduğu firma sahibini daha önceden tehdit ettiği ortaya çıktı


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Orhan A. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Orhan A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Orhan A.’yı yemek ihalesine katılmaması yönünde daha önceden de tehdit ettiği iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:27
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