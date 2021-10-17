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Kadın - Aile Yemeğinizde küf bulursanız ne yapmalısınız?
Kadın - Aile

Yemeğinizde küf bulursanız ne yapmalısınız?

Küfler, çok hücreli, ipliksi yapıda mikroorganizmalardır.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:27:00 - 2021-10-17 19:29:35
Yemeğinizde küf bulursanız ne yapmalısınız?

Küfler, çok hücreli, ipliksi yapıda mikroorganizmalardır. Tabiatta çok yaygın olarak  görülen küf hemen hemen tüm gıdalarda gelişebilir. Gıdalar üzerinde pamuksu görünüşleriyle kolaylıkla tanınabilirler. Genellikle beyazdır fakat siyah, yeşil, sarı, turuncu vb. renkli koloniler de oluşturabilir. Nem ve ısı faktörleri nedeniyle oldukça fazla gıda maddesi üzerinde küflenme gözlemlenir. Gıda maddelerinden en çok peynir ve ekmek gibi gıdalarda görülür.  Çoğu küfün yaşamak için oksijene ihtiyacı vardır, bu yüzden genellikle oksijenin sınırlı olduğu yerlerde gelişmezler. Bununla birlikte, açıldıktan sonra hava geçirmez ambalajlarda paketlenmiş yiyeceklerde küf kolayca büyüyebilir.

Genel olarak yiyeceklerde küf bulursanız, onu atmalısınız. Bakteriler vardır ve büyüyebilir. Ayrıca, küf bulursanız, koklamayın, çünkü bu solunum sorunlarına neden olabilir. Küf tüketilen miktara göre, maruz kalma süresine ve bireyin yaşına, sağlığına bağlı olarak hastalığa ve hatta ölüme neden olabilir.

Küf oluşumu nedeniyle yiyeceklerin bozulmasını önlemenin birkaç yolu var elbette.  Öncelikli olarak; buzdolabında veya diğer ortak saklama alanlarında yiyecek saklama alanlarınızı temiz tutmak önemlidir.  Dikkat etmeniz gereken hususlar…

-Saklama anılanlarınızı düzenli olarak temizleyin.

-Temizlik malzemelerini temiz tutun:  bulaşık bezleri, süngerler ve diğer temizlik gereçler gibi.

-Taze yiyeceklerin raf ömrü sınırlıdır. Bir seferde küçük bir miktar satın alın ve birkaç gün içinde kullanın.

-Çabuk bozulan gıdaları serin tutun.

-Saklama kapları temiz ve iyi kapatılmış olmalıdır.

-Artan yiyecekleri mümkün olduğunca erken tüketin.

-Daha uzun süreli saklama istiyorsanız dondurun.

 

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