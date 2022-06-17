Yemeği zor pişiriyorlar: Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir haftada yüzde 50'den fazla arttı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir hafta içerisinde yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir hafta içerisinde yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
9 Haziran'da 84 eurodan işlem gören foğal gazın megavatsaat fiyatı bugün sabah itibarıyla 129 euroya yükseldi.
Fiyatlardaki artış yüzde 52'yi buldu.
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir gaz terminalindeki yangın da fiyatlarda ekstra bir artışa yok açtı. Tesis bu sene sonuna kadar açılamayacak.
Rusya da teknik sorunları gerekçe göstererek Kuzey Akım'daki gaz akışını azaltacağını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna işgali, yaptırımlar ve siyasi krizler doğal gaz fiyatlarını artırmıştı.
Gaz fiyatlarındaki artışın dünya genelinde ekonomik parametreleri olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor.