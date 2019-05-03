Yeme gelen zam, üreticileri kesime yönlendiriyor

Aksaray’da, son 1 ayda yem fiyatlarına gelen yaklaşık yüzde 20 oranındaki zam hayvancılık sektörü üreticilerini zor durumda bırakırken, hayvanları yetiştiremeyen üreticiler artık kesim yoluna gidiyor.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da son günlerde yem fiyatlarına gelen yüzde 20’lik zam, üreticileri yetiştirmeye değil, hayvanları kesime yönlendirdi. Yem fiyatlarının artışından dolayı hayvanları yetiştiremeyen üreticiler kesimhanenin yolunu tutarken, süt konseyi tarafından süte yapılan zam da üreticinin cebine gitmedi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, hayvancılığın ciddi anlamda köşeye sıkıştığını belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Yem fiyatlarına 13 TL gibi bir zam geldiğine dikkat çeken Başkan Kayan, “Son zamanlarda yem fiyatlarına gelen zamlar gerçekten üreticiye çok zor durumda bıraktı. Şu anda üretici ne yapacağını bilemez durumda. Süt fiyatları da 1 Mayıs itibariyle 2 TL yapılarak zam geldiği söylendi. Ama yeme son 1 ayda gelen 3 ayrı zam 13 TL yem fiyatlarını artırarak yüzde 20’lik bir zam oranı oldu. Bu zam gerçekten üreticiyi zor duruma soktu. Tabii sütümüze gelen zam ile yem fiyatlarına gelen zammı kıyasladığımızda süte gelen zammın hiçbir önemi kalmamıştır. Yani, Ulusal Süt Konseyinin verdiği fiyat şu anda üreticinin cebine değil, otomatik olarak yem sanayicisinin cebine gitmiştir. Burada devletimiz gerçekten hayvancıların zor durumda olduğunu da biliyor ama gerekli destekleri, gerekli çalışmaları biran evvel başlatması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah devletimiz, yılbaşından bu tarafa vermiş olduğu 25 kuruşluk desteği sürdürürse, yıl boyunca bu destek devam ederse bir nebze de olsa ayakta durma ihtimali var. Yoksa bütün hayvanları üreticilerimiz yavaş yavaş kestirme yoluna gidecekler ve şu anda da müthiş bir kesim var. Özellikle dişi hayvanların kesimi. Yani artık insanların dayanacak gücü kalmadı. Bu yüzden devletimizin bir an evvel önlem ve tedbir almasını istiyoruz” dedi.