Yem karma makinesine sıkışan iki kardeşin ölümü

KONYA (AA) - Konya'da yem karma makinesine sıkışarak ölen 2 ve 3 yaşlarındaki Suriyeli kardeşlerin cenazeleri defnedildi.

Merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte, babaları tarafından çalıştırılan yem karma makinesine sıkışarak yaşamlarını yitiren Selin (2) ile Memed'in (3) Konya Numune Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, yakınları tarafından teslim alınarak Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Hasan Ramazan, anne Döne Abid ve çiftlik sahibi, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte çalışan Suriye uyruklu Hasan Ramazan, dün traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırmış, bu sırada Ramazan'ın yanına gelen çocukları Selin ile Memed makineye sıkışarak olay yerinde ölmüştü.