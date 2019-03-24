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Yem bitkileri destekleme ödemeleri başladı

Iğdır’da çiftçiler yem bitkileri hibe destekleme ödemelerini 22, 29 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde Ziraat Bankasından çekebilecek.

24 Mart 2019 Pazar 11:58
Yem bitkileri destekleme ödemeleri başladı

Iğdır’da çiftçiler yem bitkileri hibe destekleme ödemelerini 22, 29 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde Ziraat Bankasından çekebilecek.


Yem bitkileri ödemelerinin başlaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Iğdır Tarım ve Orman ve Müdürümüz Özkan Yolcu, “Yem bitkileri ilimizin ürün deseni yelpazesinde önemli bir yere sahiptir.Yem bitkileri üretimi, Hayvancılık sektörünün gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. İlimizde Yem bitkisi üretim alanlarını artırmak için çiftçilerimizi hibe olarak desteklemeye devam edeceğiz. İlimizde, 2018 yılında 83 bin 516 dekar alanda,Yonca, Silajlık Mısır, Korunga ve Fiğ üretimi yapan, 2 bin 306 çiftçimize toplamda, 9 milyon 601 bin 148 TL. hibe desteği ödemesi yapmaya başladık. Çiftçilerimiz,Yem bitkileri destekleme hak edişlerini, T.C. kimliklerinin son hanesini takip ederek Ziraat Bankası’ndan alabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:58
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