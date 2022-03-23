Yelpaze patates tarifi nasıl yapılır? Fırında yelpaze patates yapılışı

Yelpaze patates tarifi

Yelpaze patates tarifi için malzemeler

Taze patates (büyük boy olanlardan, miktarı kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz)

Zeytinyağı (yaklaşık 4-5 yemek kaşığı)

Tuz

Biberiye

2-3 diş sarımsak

Yelpaze patates tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak patatesleri bol su ile iyice yıkayın.

Daha sonra ince dilimler şeklinde kesin. Ancak dilimlerin alt kısımlarını tamamen koparmamaya dikkat edin. Bu işlem için çok kullanılan bir yöntem. Patatesin tabanını düzleyip kesme tahtasında hareket etmesini önledikten sonra her iki yanına tahta kaşık koyarak sabitleyin. Dilimleri keserken bıçağınız tahta kaşıkların alt kısmını kesemeyeceği için dilimler tamamen patatesten ayrılmamış olur ve yelpaze şeklini alırlar. Fırça yardımı ile patatesi yağlayın. Dilimlerin arasına da yağların girmesi için eliniz ile aralarını hafif açın. Yine aynı şekilde tuz serpin. Ezilmiş sarımsaktan dilimlerin arasına koyun. Taze biberiye ya da taze baharatlardan da bir kaç dilimin arasına serpiştirin. Dilerseniz bir kase içerisine yağı, ezilmiş sarımsakları, tuzu ve biberiyeyi karıştırarak fırça yardımı ile de sürebilirsiniz. Fırın torbasına koyarak ağzını sıkıca kapatın ve kürdan yardımı ile fırın torbanıza bir kaç delik açın.

200 derecede ısıttığınız fırında patates iyice yumuşayana kadar pişirin. Bu süre patatesin boyutuna göre değişir, zaman zaman kontrol ettikten sonra yaklaşık olarak 30. dakikadan sonra poşetten çıkartın. Fırının sıcaklığı ile servis zamanına kadar bekletin.(10-15dk kadar). Kaşar peyniri eridikten sonra fırından çıkartıp sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Yelpaze patatesin yanına ne gider?

Patates yemeği yanına ne gider?

Yeşil Mercimek Çorbası

Domates Çorbası

Kremalı Mantar Çorbası

Sebzeli Bulgur Pilavı

Tereyağlı Erişte.

Domates Soslu Makarna.

Havuç Salatası

Tavuk Sote.

Kahve reçeli tarifi nasıl yapılır? Cevizli filtre kahve reçeli tarifi

(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ