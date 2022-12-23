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Gündem Yelkenli teknede 75 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Yelkenli teknede 75 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 08:37:00 -
Yelkenli teknede 75 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, yelkenli teknedeki 75 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki S.B. ve İ.A. isimli göçmen kaçakçısı şüphelileri gözaltına alındı. 2 şüpheli Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Karaya çıkarılan 75 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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