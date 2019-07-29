Yelkenli gemi Didim’de

5 direkli ve yelkenli yolcu gemisi Clup Med 2, Didim Marina açıklarına demir attı.

6 yıl sonra ilk defa gelen gemiyi, Didim TÜRSAB İlçe Temsilcisi Nazif Karakuş ve Cine Tur sahibi Atilla Kılınç karşılayarak gelen yolculara çiçek takdim etti.gelen yolculardan 80 kişilik bir ekip kültür turizmine yoğunlaşarak, Efes, Milet, Apollon ve Priene gibi tarihi yerlere gezdi. Birçok kişi de Didim’de kalarak denizin ve güneşin tadını çıkarttı.

Kültür Turizmi Açısından Önemli

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk “Gelen gemimiz daha önce ki yıllarda da Didim Marina yakına demir atıp, botlarla Marina’ya gelmişti. Gelen turistler, Didim çarşısı ve ören yerlerini günübirlik geziyor. Tur yapan gemilerin Didim’e gelmesi Didim açısından iyi bir gelişme. Bundan sonra ki süreçte gemiler, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında kültür turizmi açısından önemli olduğu için buraya gelir. “ dedi.

TÜRSAB İlçe Temsilcisi Nazif Karakuş ise, “280 kişilik bir gemi Marina yakınlara demir attı. 80 kişilik bir ekip Efes, Apollon, Milet, Priene turuna çıktılar. Clup Med 2 Kuşadası’yla bağlantılı bir gemi olduğu için bütün işler Kuşadası tarafından anlaşmalı olan firmayla halledildi. Bizler de Didim’de şehir içi dolmuşlarıyla ve belediye otobüsleriyle anlaştık. Bugün gün boyunca limana kadar hizmet verecekler” dedi.