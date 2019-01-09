Yelkende dünya şampiyonluğu





ANKARA (AA) - Yelkende Avustralya'da düzenlenen Dünya Dragon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden "Provezza Dragon" şampiyon oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Andy Beadsworth, Ali Tezdiker ve Simon Fry'dan kurulu "Provezza Dragon" ekibi birinciliği elde etti.

Toplam 10 ülkeden 34 sporcunun katıldığı şampiyonada "Provezza Dragon", 10 yarış sonunda 23 net puanla şampiyonluğun sahibi oldu. İkinci sırada Büyük Britanya'dan "Louise Racing", üçüncü sırada yine Büyük Britanya'dan "Fever" ekibi yer aldı.

Dragon sınıfında iki senede bir yapılan Dünya Şampiyonası'nı 2017 senesinde de "Provezza Dragon" ekibi kazanmıştı.