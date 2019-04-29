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Yelkenci kadınlar Bozcaada'ya ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" projesi kapsamında 13 metrelik "Tutku mm" isimli tekneyle Samsun'a doğru yola çıkan yelkenci kadınlar Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaştı- Tekne Kaptanı Neşe Hasipek:- "Bizler 50 yaş üstü kadınlar olarak 3 yıldır barış için yelken açıyoruz. Daha önce Adriyatik seyri yaptık 70 gün süren. Geçen yıl Kıbrıs'a gittik, 44 gün sürdü. Bu yıl Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla yeniden yola çıktık"

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:55
Yelkenci kadınlar Bozcaada'ya ulaştı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" projesi kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinden yola çıkan yelkenci kadınlar Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaştı.

Yelkenci kadınların seyir güzergahında bulunan Bozcaada Marina'da, Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz tarafından karşılama töreni gerçekleştirildi.

Burada yelkencilere çiçek ve hediye veren Yılmaz, kadınlara "Bozcaada'ya hoşgeldiniz" dedi.

Kadın yelkencilerin bulunduğu "Tutku mm" isimli 13 metrelik teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış için yelken açtıkları proje kapsamında, 70 günde yaklaşık iki bin 300 mil yol katetmeyi planladıklarını söyledi.

Yolculuğun çok güzel geçtiğini ifade eden Hasipek, "Bizler 50 yaş üstü kadınlar olarak 3 yıldır barış için yelken açıyoruz. Daha önce Adriyatik seyri yaptık 70 gün süren. Geçen yıl Kıbrıs'a gittik, 44 gün sürdü. Bu yıl Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla yeniden yola çıktık. Bodrum'dan yola çıktık. Samsun'a kadar gideceğiz. Orada düzenlenecek anma törenlerine katılacağız. Sonra yeniden aynı rota üzerinden Bodrum'a geri döneceğiz." diye konuştu.

Havanın kendileri için elverişli seyrettiğini anlatan Hasipek, şunları kaydetti:

"Hava şartları yada fırtına ne kadar güçlü olursa olsun biz bu çalışmada ayrıca kadının gücünü ortaya koymak istiyoruz. Kadının yapabilirliğini göstermek istiyoruz aslında. Biz bu yolculuğu yapabiliyorsak bunu herkes yapabilir diyoruz. Denizlerde daha çok kadın görmek istiyoruz. Denizlerde daha çok kadın olursa denizlerin de daha güzel olacağına inanıyoruz."

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ise etkinliği çok onur duyulası bir sosyal proje olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yelkenci kadınları adada ağırlamaktan dolayı da mutlu olduklarının altını çizen Yılmaz, "Bu projenin ana teması barış, ayrıca kadının toplumun her alanında yapabildiğini ve yapabilirliğini göstermek. Kendilerine burada oldukları için tüm Bozcaada halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kadın yelkenciler Bozcaada'nın ardından Çanakkale, İstanbul, Ereğli, Amasra, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa'nın da aralarında bulunduğu 20 farklı noktada mola verecek.

Aynı rotada dönüşe geçecek ekip, eylülde gerçekleştirmeyi planladıkları "Türk-Yunan Kadınları Barış Seyri" projesinin çalışmaları için Midilli, Sakız, Sisam ve Kalimnos adalarına uğrayıp 1 Temmuz'da Bodrum'da olmayı planlıyor.



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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:55
  1. Bodrum
  2. Çanakkale
  3. Samsun

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