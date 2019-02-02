Yelken: TYF Kış Kupası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği Kış Kupası Yelken Yarışları'nda, beş sınıfta mücadele tamamlandı.

Turgutreis Yelken Kulübünün ev sahipliğinde 420, 470 ile rüzgar sörfünde RS: X, Techno 293 ve RS: One sınıflarında gerçekleştirilen yarışlara, 16 kulüpten 158 sporcu katıldı.

Organizasyonda, son gün yarışlarının ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Yarışların sonucunda genel sıralamada 420 sınıfında Era Bodrum Yelken Kulübü'nden Derin Öner, Efe Tulçalı, 470'de A.R.M Urla Yelken Kulübü'nden Raşim Yaşar ve Kaan Parlas birinci oldu.

Rüzgar sörfü sınıflarında RS:X-9.5 kategorisinde Galatasaray Yelken Şubesi'nden Onur Cavit Biriz, RS:X 8.5'de Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Dilara Uralp, Techno 293-13 yaş altında Turgutreis Yelken Kulübü'nden Ümit Kayra Kulavuz, 15 yaş altında Megapol Yelken ve Windsurf Kulübü'nden Erencan Kolburan ve 17 yaş altında ise aynı kulüpten Dora Derinler ilk sırada yer aldı.

RS:One sınıfı erkekler kategorisinde ise Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Ata Önder, kızlarda da aynı kulüpten Akya Ayberk birinci oldu.

Sporculara kupaları TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ve yönetim kurulu üyeleri ile organizasyon görevlilerince verildi.

Üstüner, törende yaptığı konuşmada, yarışlara katılıp mücadele eden sporcuları ve antrenörleri kutladı.

Geçen hafta optimist ve laser sınıfı yarışlarının yapıldığı kış kupası organizasyonu, bu hafta beş sınıfta yapılan yarışlarla sona erdi.