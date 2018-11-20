Yelken: TYF Atatürk Kupası Yarışları

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Atatürk Kupası Yelken Yarışları başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde, Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen yarışlara, 2'si yabancı 53 kulüpten 527 sporcu katılıyor.

Yalıkavak açıklarındaki yarışlar, optimist ve laser sınıfında beş kategoride düzenleniyor. İki kategoride en fazla 14'er yarış planlandığı bildirildi.

TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların federasyonun milli takım seçme kriterlerinden biri olduğunu söyledi.

Atatürk Kupası Yelken Yarışları, 24 Kasım Cumartesi günü sona erecek.