Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları - Yarışlar, 23-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek



İSTANBUL (AA) - Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları, 23-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Bursa'da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla yapılan yarışlar; İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye-Moda rotasında gerçekleştirilecek. Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK) Bursa Yelken Kulübü (BYK) ile Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğinde gerçekleştirdiği organizasyona 35 profesyonel tekne ile 350 yelkenci katılacak. Moda Deniz Kulübü önünden 23 Ağustos Cuma günü başlayacak yarışlar, 24 Ağustos Cumartesi Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye beldesinde devam edecek. Tekneler, 25 Ağustos Pazar günü yarışı tamamlayacak. Yarışta birinci gelecek ekip, Eker Olympos Regatta Kupası'nı kazanacak.



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