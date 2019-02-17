Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi - Çeşme ilçesinde, farklı illerden 38 teknenin katıldığı 2. ayak yarışları sona erdi

İZMİR (AA) - Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları tamamlandı.

Çeşme Marina'da dün sert rüzgar nedeniyle yapılamayan yarışlar, bu sabah 38 teknenin katılımıyla start aldı. Zaman zaman sporcuların zor anlar yaşadığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular hem birbiriyle hem de dalgalarla kıyasıya mücadele etti. İkinci ayak yarışlarında IRC sınıfında A-1'de Arkas Comet A, A-2'de Orchestra, A-3'te Yunus Marin Cygnus, A-4’te Fermer, B-1'de Prime Time, B-2'de Işık, B-3’te Allegro ve destek sınıfında Happy Lemon- Baran Ambalaj tekneleri birinci oldu. 2019 İzmir Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları 16-17 Mart'ta Çeşme’de yapılacak.

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