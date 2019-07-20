Yekta Saraç'tan YKS tercihlerinde 'YÖK Atlas' önerisi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK olarak sadece üniversite giriş sistemini belirlemediklerini, aynı zamanda öğrencilere tercih sürecinde de yardımcı olacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Saraç, "Bu sürecin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerimizin bilinçli tercih yapması için bir dizi yeniliği hayata geçirdik. Öğrencilerimizin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde YÖK Atlas'tan yararlanmalarını öneriyoruz." dedi.

Saraç, bu yıl ikincisi yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YKS sonucu yapılan üniversite tercihleri sonucunda geçen yılki üniversite doluluk oranlarında artış olduğunu ifade eden Saraç, "Türkiye, bu sınav ile ezbercilikten uzak, sayısal sözel okuryazarlık kavramı ile tanışmış oldu. YKS, önceki sınavlara nazaran daha basit, sade ve yalın, öğrenci dostu bir sınav." diye konuştu.

"Yükseköğretime girişte sık sık sistem değişikliği" gibi haberlerin yanlış olduğuna değinen Saraç, "10 yıllık bir zaman zarfında üniversite giriş sistemi sadece bir defa değişti." değerlendirmesinde bulundu.

"Sınav bir realitedir ve bu realiteden kaçmak mümkün değildir"

Üniversitenin her bir programı için belirli kontenjanların bulunduğuna işaret eden Saraç, şöyle konuştu:

"Hukuk veya tıp için 100 kişilik kontenjan var diyelim. Bu programlara bin kişi müracaat ediyorsa, bir seçim yapmak zorundasınız. Bu seçimi, insanların maddi durumuna mı, ailesinin statüsüne mi yoksa şahsi başarısına bakarak mı yapacaksınız? 'Başarısına' cevabını veriyorsanız sınav kaçınılmazdır. Dolayısıyla sınav sosyal şartların, adalet ve fırsat eşitliği kavramlarının önümüze koyduğu bir realitedir. Bu sıralama sınavı bir yarışmadır aslında. Bu yarışma, dünyanın yükseköğretimde başarılı birçok ülkesinde de vardır. Dolayısıyla fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti sağlayan sınav sistemi madem vazgeçilemez bir unsurdur, bunun hakkaniyeti en iyi tarzda sağlayacak şekilde kurgulanması, yükseköğretimin ihtiyaçlarına cevap verecek diğer taraftan da Milli Eğitimin kazanımlarını önemli kılacak bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Bu sınavda bu kurgunun başarılı bir şekilde yapıldığını görüyoruz."

"Hukuk barajı dahil sürpriz yok"

Saraç, hukuk fakülteleri için geçerli olan başarı sırası barajında bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"YKS geçen yıl ilk sınavını başarı ile verdi. Sistemde herhangi bir değişikliğe yönelik çalışmamız olmadığını defaatle ifade ettik. Öğrencilerimize sınav sisteminin genel çerçevesinde olduğu gibi alt unsurlarında da herhangi bir sürprizle karşılaşmayacaklarını beyan ettik. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar, hukuk dahil bazı programlar için uygulanan başarı sıralaması şartlarında herhangi bir değişiklik olmayacak."

"Azimle çalışmanın eşlik ettiği her meslek insanı başarıya götürür"

Üniversite adaylarına tercih yaparken önerileri sorulan Saraç, bu konuda bütün öğrenciler için tek bir doğrunun olmadığını, her öğrenci için ayrı doğruların bulunduğunu anlattı.

Saraç, "Dolayısıyla insanın öncelikle kendisini tanıması lazım. Bu konudaki iki yardımcı, aile ve okuldaki öğretmenlerdir. Azimle çalışmanın eşlik ettiği her meslek insanı hayatta başarıya götürür. Bir mesleği severseniz o da sizi sever ve içinde barındırdığı fırsatları size açar." dedi.

"Şu mesleklerde devlet istihdam garantisi var. Şu mesleklerde özel sektörde iş hazır" gibi eğilimlerin dünyada da hızlı şekilde terk edilmeye başlandığını dile getiren Saraç, "Bir meslek üreten programdan başarı ile mezun olanların devlette istihdam sıkıntısı olsa da yakın ve ilişkili mesleklerde iş bulma imkanının büyük olduğunu veriler gösteriyor. Mesleğin gerektirdiği fedakarlığı gösterdiğinizde o meslek de istikbale yönelik size büyük fırsatlar sunar. Bu her meslek için geçerlidir. Sadece mesleğinizi sevecek ve çalışacaksınız." diye konuştu.

"Önce programı seçin sonra üniversiteyi önerisi"

Saraç, öğrencilerin kendi birikimleri, karakterleri ve temayülleri ile uyumlu olan okumak istedikleri programları öncelik sırasına göre seçip sıralamalarını, ikinci olarak da bu programları hangi üniversitelerde okumak istediklerini şehir faktörüne de dikkat ederek yine önceliklerine göre belirlemelerini önerdi. Saraç, bunun için üniversiteler arasında karşılaştırma yapabilmeleri ve doğru verileri kullanmaları gerektiğini söyledi.

YÖK olarak son yıllarda tercih kılavuzunda üniversitelerin öğretim üyesi sayısı, akredite programları gibi bilgilere de yer verdiklerine dikkati çeken Saraç, öğrencilerin tercih yaparken geçen seneki taban puanlardan ve sıralamalardan da istifade etmeleri gerektiğini vurguladı.

Vakıf üniversitelerinin hangisinin bilimsel başlıklarda nerede olduğunu, kapalı alan, açık alan, kütüphane imkanları, araştırmaya önem verip vermedikleri, öğrenciye yatırım yapıp yapmadıkları, mezunların başarı durumları gibi verileri kamuoyuna açtıklarını, vakıf üniversiteleri konusunda reklama değil bu rapora dayanmaları gerektiğini söyledi.

Saraç, devlet üniversiteleri için de aynı tarzda bir rapor hazırlama sürecinde olduklarını ve gelecek seneye yayınlayacaklarını bildirdi.

Üniversitelerin özellikle tam zamanlı öğretim üyelerini nitelik ve nicelik olarak karşılaştırma yapmalarının çok önemli olduğunu da dile getiren Saraç, "Bunun verilerini kılavuzda ve Vakıf Üniversiteleri Raporu'nda yayınladık, konuya ilişkin güvenli veri reklamlarda değil bu raporlarda." vurgusunu yaptı.

"Sınav sistemini belirlemekle kalmıyor tercih sürecinde de yardımcı oluyoruz"

YÖK Başkanı Saraç, üniversite tercih sürecindeki adaylara yönelik şu bilgileri verdi:

"YÖK olarak sadece üniversite giriş sistemini belirlemiyoruz, aynı zamanda öğrencilere tercih sürecinde de yardımcı olacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu sürecin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve kıymetli öğrencilerimizin bilinçli tercih yapması için bir dizi yeniliği hayata geçirdik. Öğrencilerimizin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde YÖK Atlas'tan yararlanmalarını öneriyoruz. YÖK Atlas Programımızın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını düşünüyoruz."

Bir kılavuz mahiyetinde işlev gören YÖK Atlas'ın öğrenciler tarafından büyük rağbet gördüğünü vurgulayan Saraç, "Sistem, online olduğu günden bugüne kadar 17 milyonu aşkın kişi tarafından kullanıldı. Tercih dönemlerinde sistemi kullanan kişi sayısı 4 milyonu aştı." bilgisini verdi.

YÖK Atlas'a iki modül daha eklendi

YÖK olarak bu yıl ilk kez YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adayların yanı sıra, yükseköğretim ve eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için çok faydalı olacağını düşündükleri "Meslek Atlası" ve "Tercih Listesi" modüllerini eklediklerini hatırlatan Saraç, Meslek Atlası Modülünde, ÖSYM Kılavuzu'nda yer alan lisans ve ön lisans programları ile ilgili "meslek bazında", 2018 kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarının kolaylıkla süzebileceğini belirtti.

Saraç, YÖK Atlas'ı sıklıkla kullanan üniversite adaylarının YÖK'ten talep ettiği Tercih Listesi Modülü'nün de 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sisteme dahil edildiğini hatırlattı.

YÖK Atlas kullanıcılarının, basit bir üyelik adımı sonrasında, 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50 tanesini tercih listelerine ekleyebileceklerini anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Bu sayede, YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecekler. Öğrencilerimize, kendi mesleklerine ilişkin doğru karar verme süreçlerinde mutlaka YÖK Atlas'tan yararlanmalarını öneriyoruz. Öğrencilerimiz, sistemimizdeki bütün modülleri kullanarak tercihlerini kolayca yapabilecekleri gibi rehberlik hizmeti sunan hocalar için de YÖK Atlas ve modüllerinin birinci derecede başvuru kaynağı olması bizler için memnuniyet verici."