0553 313 94 23

YEKSAV’ın pişi günü, 23’üncü kez gerçekleştirildi

Eğirdir Yeşilada Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı (YEKSAV) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, "Pişi ve İkram Günü"nün 23’üncüsü Eğirdir Yeşilada’da gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
YEKSAV’ın pişi günü, 23’üncü kez gerçekleştirildi

Eğirdir Yeşilada Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı (YEKSAV) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, "Pişi ve İkram Günü"nün 23’üncüsü Eğirdir Yeşilada’da gerçekleştirildi.



Yeşilada Cami’nde Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif okunması ile başlayan etkinlik, daha sonra Pazarcık Meydanı’nda katılımcılara pişi, pilav ve helva ikramı ile devam etti.


Etkinliğe, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.


YEKSAV Başkanı Ethem Güleryüz, birlik, beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ortamını geliştirerek, 23 yıldır çalıştıklarını belirtti.


Düzenlenen etkinliğe her yıl katıldığını kaydeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan bu çalışmaların çok önemli olduğunun altını çizdi.


“Hazır olduğumuzu belirtmek isterim”


Başdeğirmen, “YEKSAV’ın açılımına baktığımız zaman Eğirdir Yeşilada Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı. İnsan hayatında üç önemli unsur var. Eğitim konusunda çok büyük destekler verdiğinizi biliyorum. Bu vakfın ne derece etkin olması için ne kadar fedakarca yardımcı ve destekçi olan bir kişiyim. Kültür ve Sağlıkla alakalı çalışmalarda her türlü etkinliğin içerisinde olan bu vakfımızın daha ileriki yıllarda da aynı hizmetleri verebilmesi için Isparta Belediyesi olarak bize düşen görevleri için de hazır olduğumuzu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.


YEKSAV’ın geleneksel Pişi ve İkram Günü, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibinin gösterileri ve Isparta Belediye Mehteran Takımının konseri ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
  1. kültür
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın kıyafetli hırsızlar 50 bin lira değerindeki sigaralarla yakalandı
    1. Kadın kıyafetli hırsızlar 50 bin lira..
    2. Başak Koleji kurumsal işbirliği..
    3. Yusuf Yazıcı’dan transfer tebessümü
    4. DÜZELTME- "Irak'ta DEAŞ'lı..
    5. Göreve giden özel harekat polisleri..
    6. Toplu tecavüz iftirası nedeniyle hakim..
    7. Abant atlı ve motorlu timlere emanet
    8. Vali Mustafa Tutulmaz Emirdağ 14...
    9. At sevgisini hukuk fakültesine tercih..
    10. Esen Türker, Ege Bölge Başkanlığına..
    11. Dünyaya böyle seslendi: Rumları masaya..
    12. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de..
    13. THOF ‘tan ‘Biz Türkiye’yiz Tekerlekli..
    14. Gurbanguli Berdimuhammedov kimdir?..
    15. Boyabat hayvan pazarında kurbanlık..
    16. "Huawei Y9 Prime 2019" ağustosta..
    17. Erdoğan talimatı verdi! Türkiye'den..
    18. Buğdayda kullanılan mikoriza mantarı..
    19. Çanakkale’de drone ile havadan trafik..
    20. Avrupa borsaları
    21. Çaresiz annenin haykırışı:..
    22. Esnaf sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
    23. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip..
    24. Muhtaçların Cansuyu! 21 ülkede kurban..
    25. Samsung TV'lerde geri ödeme kampanyası
    26. Rusya’daki gösterilerde binden fazla..
    27. Didim’de berberler çırak sorunu yaşıyor
    28. Pazaryerlerinde özel temizlik
    29. Paçavra Cumhuriyet’in derdi belli oldu..
    30. Mantar şeklindeki peribacasına büyük..
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu