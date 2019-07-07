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Abdullah Yeğin Hocayı rahmetle anıyoruz

Sohbetleriyle binlerce insanın hidayete ermesine ve hakikati görmesine vesile olan Abdullah Yeğin Hocayı ebedi aleme göçüşünün yıl dönümünde dualarla yad ediyoruz.

07 Temmuz 2019 Pazar 08:56
Abdullah Yeğin Hocayı rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Bediüzzaman Said’i Nursi Hazretlerinin önde gelen talebelerinden Abdullah Yeğin Hocayı ebedi aleme göçüşünün yıl dönümünde dualarla yad ediyoruz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması noktasında büyük bir gayret gösteren Yeğin Hoca, 94 yıllık hayatının büyük bir kısmını hakikat uğruna harcadı. Sohbetleriyle binlerce insanın hidayete ermesine ve hakikati görmesine vesile olan Yeğin Hoca, son nefesine kadar Hakk’ı zikretmekten geri durmadı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e karşı da amansız bir mücadele veren Yeğin Hoca, Pensilvanya şeytanına karşı halkı sürekli olarak uyarmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 08:56
  1. Bediüzzaman Said’i Nursi
  2. Abdullah Yeğin Hoca
  3. Kur’an-ı Kerim
  4. Yeğin Hoca
  5. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

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  • HaticeHatice8 dk önce
    Boyle allah dostlari azaldikca insanlarin azginligi cogaliyor allah rahmet etsin nur icinde yatsin insallah yetistirdikleri gercek allah dostlari talebeleriyle ilimleriyle bu dunyayi nurlandirsinlar bazi tarikatler bu ulkeyi felakete goturuyor siyasete karisip bu ulkede sehit vermisiz ve o masum insanlarin sehit ettigi dinimize kufreden partilere oy verdikleri icin obur dunyalarini perisan ettiler sehitlerimizin bizim uzerinde haklari var onlarin haklarini hice saydilar obur dunyada alni secdeliler sehitkerimizin yuzune nasil bakacaklar

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