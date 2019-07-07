Abdullah Yeğin Hocayı rahmetle anıyoruz Sohbetleriyle binlerce insanın hidayete ermesine ve hakikati görmesine vesile olan Abdullah Yeğin Hocayı ebedi aleme göçüşünün yıl dönümünde dualarla yad ediyoruz.

Haber Merkezi Bediüzzaman Said’i Nursi Hazretlerinin önde gelen talebelerinden Abdullah Yeğin Hocayı ebedi aleme göçüşünün yıl dönümünde dualarla yad ediyoruz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması noktasında büyük bir gayret gösteren Yeğin Hoca, 94 yıllık hayatının büyük bir kısmını hakikat uğruna harcadı. Sohbetleriyle binlerce insanın hidayete ermesine ve hakikati görmesine vesile olan Yeğin Hoca, son nefesine kadar Hakk’ı zikretmekten geri durmadı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e karşı da amansız bir mücadele veren Yeğin Hoca, Pensilvanya şeytanına karşı halkı sürekli olarak uyarmıştı.

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