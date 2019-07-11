Yeğeninin attığı yumrukla hayatını kaybetti Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde tartıştığı yeğeni tarafından yüzüne yumruk atılan 55 yaşındaki Özcan Dinç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde tartıştığı yeğeni tarafından yüzüne yumruk atılan 55 yaşındaki Özcan Dinç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde meydana geldi. Özcan Dinç (55) ile yeğeni M.D. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında M.D. Özcan Dinç’in burnuna yumruk attı. Atılan yumruk sonucu fenalaşan Özcan Dinç, köye çağrılan ambulans ile önce Kadirli Özel 7 Mart Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özcan Dinç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Amcasını attığı yumrukla öldüren M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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