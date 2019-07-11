Yeğeni tarafından yumruklanan adam hayatını kaybetti
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde tartıştığı yeğeni tarafından yüzüne yumruk atılan 55 yaşındaki Özcan Dinç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.11 Temmuz 2019 Perşembe 18:14
Osmaniye Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde meydana gelen olayda, Özcan Dinç (55) ile yeğeni M.D. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında M.D. Özcan Dinç’in burnuna yumruk attı.
Atılan yumruk sonucu fenalaşan Özcan Dinç, köye çağrılan ambulans ile önce Kadirli Özel 7 Mart Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özcan Dinç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Amcasını attığı yumrukla öldüren M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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