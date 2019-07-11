Yeğeni tarafından darbedildiği ileri sürülen kişi hayatını kaybetti Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 8 Temmuz günü yeğeni tarafından darbedildiği öne sürülen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yeğeni tarafından darbedildiği ileri sürülen kişi kaldırıldığı hastanede öldü. İlçeye bağlı Reşadiye köyünde yaşayan Mehmet D. ile amcası Özcan D. arasında 8 Temmuz'da henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Özcan D, ilk olarak Kadirli Özel 7 Mart Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Özcan D, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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