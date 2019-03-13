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YEGEM ve Tevfikiye Hanımlar Lokali hizmete açıldı

Yunusemre Belediyesi’nin, iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) ile Tevfikiye Hanımlar Lokali’nin resmi açılışı törenle yapıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
YEGEM ve Tevfikiye Hanımlar Lokali hizmete açıldı

Yunusemre Belediyesi’nin, iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) ile Tevfikiye Hanımlar Lokali’nin resmi açılışı törenle yapıldı.


Yunusemre Belediyesi tarafından Tevfikiye Mahallesi’ne kazandırılan Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) ve Tevfikiye Hanımlar Lokali gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törene MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediye Başkanı-Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan Belediye Başkanı Çerçi, “Bu belediyemizin açtığı 12. lokal oldu. Üst katlarında da öğrencilerimizin eğitim alacağı yer var. 900’e yakın öğrencimizin eğitim aldığı bir yer haline getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli eğitim camiamıza da çok teşekkür ediyorum. Özellikle hanım lokallerimizdeki eğitimcilerimiz Halk Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı. Diğer öğretmenlerimizi de belediye şirketi üzerinden istihdam etmekteyiz. İnşallah diğer YEGEM’i de Millet Çarşısı’nda açacağız. Açılışını yaptığımız YEGEM’in ve lokalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



MHP’li Akçay: “Kıskananlar çatlasın”


Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin çok çalıştığını belirten MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise konuşmasında şunları söyledi: “Mehmet Çerçi 5 yıldır Yunusemremize çok kıymetli hizmetler vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Birileri 31 Mart’tan sonra bahar geleceğini söylüyor. Bakın buraya bahar gelmiş çiçekler açıyor. Ağustos böceğiyle karınca hikayesini biliyorsunuz. Dolayısıyla cumhur ittifakının adayları hiç yaygara yapmadan karınca misali çalışmaktadır. Kıskananlar çatlasın.”



“Hizmete talibiz”


AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, “Hayırlı iş için buradayız. Biliyorsunuz belediyecilik sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. Sosyal belediyecilik anlamında insanlarımız için bir çok faaliyet yapmaktır. Sağolsun Mehmet Bey taziye evlerinden lokallere bir çok hizmeti hayata geçirdi. Ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önümüzde bir seçim var. Önemli bir süreç. Başta büyükşehir olmak üzere 17 ilçede hizmete talibiz. Memleketimiz üzerinde oynanan oyunların farkındasınız. Anlatmaya gerek yok. Büyükşehir’de Cengiz Ergün’e ve Yunusemre’de Mehmet Çerçi’ye desteklerinizi bekliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
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