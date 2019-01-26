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YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'na en yüksek katılım Azerbaycan'dan

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) gerçekleştirdiği Türkçe Yeterlilik Sınavı'na (TYS) en yüksek katılım Azerbaycan'dan sağlandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:51
YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'na en yüksek katılım Azerbaycan'dan

35 ülkede 41 farklı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın ilk sınavına bin 136 kişi katıldı. Sınava en fazla katılım 801 kişiyle, çoğunluğu başkent Bakü'den olmak üzere Azerbaycan'da oldu. Bakü Türk Anadolu Lisesi, Diyanet Vakfı Bakü Lisesi ve Gence'de yapılan sınava daha önceki sınavlara göre rekor düzeyde katılım sağlandı. Yurt dışından en yüksek katılımlarda Bakü'yü, Astana, Türkistan, Köln, Berlin ve Tokyo izledi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YEE olarak yurt dışında ocak, mayıs ve ekim aylarında olmak üzere yılda 3 defa sınav düzenlediklerini bildirdi.

Özdemir, "Bakü'den rekor sayıda başvuru oldu. Türkiye'de çok sayıda Azerbaycanlı öğrenci eğitim görüyor. TYS sertifikasını almayanlar bir yıl Türkçe hazırlık okumak zorundalar. Ama sertifikayı alanlar doğrudan Türkiye'deki üniversite eğitimlerine başlıyorlar. Bunların dışında Türkiye Türkçelerinin düzeyinin merak eden katılımcılar da var." dedi.

Üç oturumda yapılan TYS'nin birinci oturumunda okuma, dinleme becerileri, ikinci oturumunda yazma becerisi, üçüncü oturumunda ise konuşma becerisi ölçüldü. Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen bireylerin katıldığı sınavda başarılı olanlara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Başvuruları 18 Mart'tan itibaren alınacak ikinci TYS ise 18 Mayıs'ta yapılacak.

TYS ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor. Yılda 3 kez yapılan sınav sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi ayrıca öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına iş başvurularında avantaj sağlıyor.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:51
  1. Azerbaycan
  2. Cihan Özdemir
  3. TYS
  4. Yunus Emre Enstitüsü

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