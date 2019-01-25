YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) bu yılın ilk Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) 26 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 35 ülkede 41 farklı noktada eş zamanlı uygulanacak sınav için bin 136 kişi başvuruda bulundu. TYS'ye başvuru bu yıl yüzde 60 arttı.

Sınava en fazla başvuru 801 kişiyle çoğunluğu başkent Bakü'den olmak üzere Azerbaycan'dan geldi. Yurt dışından başvurularda Bakü'yü, Astana, Türkistan, Köln, Berlin ve Tokyo izledi.

Üç oturumda gerçekleştirilecek TYS'nin birinci oturumunda okuma, dinleme becerileri, ikinci oturumunda yazma becerisi, üçüncü oturumunda ise konuşma becerisi ölçülecek. Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen bireylerin katıldığı sınavda başarılı olanlara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Başvuruları 18 Mart'tan itibaren alınacak ikinci TYS ise 18 Mayıs'ta yapılacak.

TYS ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor. Yılda 3 kez yapılan sınav sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi ayrıca öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına iş başvurularında avantaj sağlıyor.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.