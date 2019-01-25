0553 313 94 23

YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı yarın yapılacak

Yunus Emre Enstitüsü, bu yılın ilk Türkçe Yeterlilik Sınavı'nı 26 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirecek- 35 ülkede 41 farklı noktada eş zamanlı yapılacak sınav için bin 136 kişi başvuruda bulundu

25 Ocak 2019 Cuma 10:49
YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) bu yılın ilk Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) 26 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 35 ülkede 41 farklı noktada eş zamanlı uygulanacak sınav için bin 136 kişi başvuruda bulundu. TYS'ye başvuru bu yıl yüzde 60 arttı.

Sınava en fazla başvuru 801 kişiyle çoğunluğu başkent Bakü'den olmak üzere Azerbaycan'dan geldi. Yurt dışından başvurularda Bakü'yü, Astana, Türkistan, Köln, Berlin ve Tokyo izledi.

Üç oturumda gerçekleştirilecek TYS'nin birinci oturumunda okuma, dinleme becerileri, ikinci oturumunda yazma becerisi, üçüncü oturumunda ise konuşma becerisi ölçülecek. Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen bireylerin katıldığı sınavda başarılı olanlara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Başvuruları 18 Mart'tan itibaren alınacak ikinci TYS ise 18 Mayıs'ta yapılacak.

TYS ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor. Yılda 3 kez yapılan sınav sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi ayrıca öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına iş başvurularında avantaj sağlıyor.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:49
  1. Türkçe
  2. Türkçe Yeterlilik Sınavı
  3. TYS
  4. Yunus Emre Enstitüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı artıyor
    1. Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü..
    2. Yılmaz Özdil nitelikli dolandırıcı mı?
    3. İran'da tutuklu eski ABD askeri..
    4. Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
    5. ABD'de silahlı bir grubun üyeleri..
    6. Milli boksörün gözü Avrupa..
    7. TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400..
    8. İranlı gazetecinin ABD'de gözaltına..
    9. İran 12 bin askerle tatbikata başladı
    10. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    11. Engellilerin eğitiminde yeni dönem
    12. "Sadece oyuncu değil, teknik direktör..
    13. İran ordusundan geniş çaplı tatbikat
    14. Suriyeli çocukların eğitimine ‘kilit..
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    16. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana..
    17. "Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün..
    18. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da 3 puana..
    19. "CHP'de genel başkanlık krizi çıkacak"
    20. Celta Vigo'da ayın futbolcusu Okay..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”