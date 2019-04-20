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YEE'den Ürdün'de Çocuk Festivali

Yunus Emre Enstitüsünün başkent Amman'da düzenlediği çocuk festivali başladı

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:29
YEE'den Ürdün'de Çocuk Festivali

AMMAN (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Ürdün'ün başkenti Amman'da "Haydi Dışarı" temasıyla düzenlediği çocuk festivali başladı.

El-Ehli Spor Kulübüne ait tesiste düzenlenen festivale, Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Çocuk Müzesi ve Türk-Ürdün Dostluk Derneği katılıyor.

Ürdün ve Katar'ın yanı sıra İspanya, Almanya, Avusturya ve Güney Kore'de eş zamanlı olarak düzenlenen festivalde, geleneksel sokak oyunları, atölye çalışmaları ve birbirinden eğlenceli faaliyetlere yer veriliyor.

AA muhabirine konuşan Amman Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, festivalle çocuklara geleneksel Türk oyunlarını tanıtmayı ve onları sanal oyunlardan kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

Eroğlu, festival kapsamında, bilmece çözme, tef çalma, oyuncak bebek ve uçurtma yapmanın öğretileceği atölyelerin düzenleneceğini kaydetti.

Ankara Üniversitesini temsilen festivale katılan Müge Artar ise çocukların elektronik oyunlardan çok etkilendiğini, bu etkiyi azaltmak için onlara 12 geleneksel oyun seçtiklerini belirtti.

6-15 yaş arası çocukların katılımının hedeflendiği festival, yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:29
  1. Amman
  2. çocuk festivali
  3. Ürdün
  4. Yunus Emre Enstitüsü

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