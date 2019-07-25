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YEE yaz okulu öğrencileri Türk halk oyunlarını öğreniyor

YEE'nin Türkçe Yaz Okulu programına 48 ülkeden katılan gençler, Türkçe derslerinden arta kalan zamanlarında birçok sosyal ve kültürel etkinlikle Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
YEE yaz okulu öğrencileri Türk halk oyunlarını öğreniyor

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yurt dışındaki temsilciliklerinde eğitim alan ve Türkçe Yaz Okulu programına katılan öğrenciler, Türkçenin yanı sıra Türk halk oyunları, halk müziği, Türk mutfağı ve okçuluk gibi derslere katılarak Türk kültürünü yakından tanıma fırsatına sahip oluyor.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Programı ile 48 ülkedeki YEE merkezlerinde Türkçe öğrenen ve program kapsamında Ankara'da bulunan 100 öğrenci, Türkçe derslerinden arta kalan zamanlarında birçok sosyal ve kültürel etkinlikle programın tadını çıkarıyor.

Bir ay süren yaz okulu kapsamında kale, müzik, antik tiyatro gibi tarihi ve kültürel yerleri gezerken düğün, kına gecesi gibi Türkiye'ye dair kültürel etkinliklere katılan gençler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Türkiye'nin farklı coğrafyalarına özgü halk oyunlarını koreografileriyle öğrenerek icra ediyor.

Program kapsamında Türk halk oyunları dersine katılan Pakistanlı Ahsan Ghaffar, AA muhabirine yaz okulu deneyimlerini anlattı.

Ghaffar, yaz okulunda birçok şey öğrendiğini belirterek "Ankara'dayız ve sonra İstanbul'a gideceğiz. Heyecanlı ve çok mutluyuz." diye konuştu.

Ülkesi Pakistan'da da farklı danslar olduğunu söyleyen Ghaffar, "Bu benim için yeni bir şey ama çok beğendim. Çok iyi. Ben de öğreniyorum." dedi.

Ghaffar, Türkiye'de hocaların kendilerine çok yardımcı olduğunu ve içeriği zengin olan bu yaz okulu programıyla Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Makedonyalı Ivana Şutova da Üsküp'te Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuduğunu belirterek Türkçesini geliştirmek için YEE'ye gittiğini anlattı.

Şutova, "Çok mutluyum. Farklı ülkelerden geldik ve her gün derslerimiz ve farklı etkinlikler var. Her şey çok güzel, her şeyi çok beğeniyorum ve çok mutluyum." diye konuştu.

Makedonya'da 8 yıl halk dansları oynadığını söyleyen Şutova, bu nedenle dans atölyesine katılmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Şutova, Türk halk danslarının Makedon danslarına benzediğini kaydederek "Türk kültürü ile Makedonya kültürü çok benziyor. O yüzden bu dersi seçtim. Hocamız da çok sevimli." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
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