"YEE Matematik Müzesi" Etiyopyalı öğrencilerle buluşuyor

ABUJA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) çerçevesinde yola çıkan "Taşınabilir Matematik Müzesi", Etiyopyalı öğrencilerle buluşuyor.



Projenin Etiyopya koordinatörü Macit Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan projenin çalışmalarına ülkenin farklı üniversitelerinde devam ettiklerini söyledi.

Proje kapsamında Mekelle Üniversitesi'ndeki öğrencilerle buluştuklarını belirten Koç, "Aralık ayının son haftası Wollo Üniversitesi'nde ve ocak ayının ikinci haftası da Addis Ababa Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşacağız. Aksum Üniversitesi'nde de öğrencilerle buluşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Mekelle Üniversitesi Rektörü Prof. Kindeya Gebrehiwot ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



"Taşınabilir Matematik Müzesi", Yunus Emre Enstitüsü ve Tales Matematik Müzesi iş birliği ile temmuz ayında 9'uncusu düzenlenen Afrika Üniversite Oyunları kapsamında Mekelle Üniversitesinde ilk kez öğrencilerle buluşmuştu.