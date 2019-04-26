YEE ile Varşova Havacılık Enstitüsü arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Varşova Havacılık Enstitüsü (ILOT) arasında, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunan ILOT Direktörü Dr. Pawel Stezycki ve beraberindeki heyet, YEE, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayisinden (TAI) yetkililerle iş birliği konularını görüştü.

ILOT heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten YEE Başkanı Şeref Ateş, iki kurumun bilim diplomasisi alanında yaptığı iş birliğinin, katma değerli projelerin üretilmesinde ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığına dikkati çekti.

ILOT Direktörü Stezycki ise TABİP kapsamındaki çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

- TAI heyeti Varşova'ya gidecek



YEE ile ILOT arasında TABİP kapsamında iş birliği protokolü imzalandığı toplantıda, iki kurumun karşılıklı iş birliği olanakları da ele alındı.

TAI heyetinin, ILOT'un malzeme alanı, döner kanatlı sistemleri, rüzgar tüneli kabiliyetleri ve süpersonik tünel hizmetinden yararlanmak istediğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, TAI heyetinin de ILOT'un Varşova Kampüsü'nü ziyaret edeceği de kaydedildi.













