Yeditepe’yi gururlandıran gelişme

Yeditepe Üniversitesi, UI GreenMetric’in (Yeşil Ölçüm) 2018 değerlendirmesinde, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk sıradaki yerini korurken, dünya genelinde 249’uncu oldu. 2017 yılında tüm dünyadan 619 üniversitenin katıldığı “UI GreenMetric World University Rankings”te, bu yıl 719 üniversite yer aldı. Türkiye’den katılan 25 üniversite içinde genel sıralamada beşinci, vakıf üniversiteleri sıralamasında geçen yıl olduğu gibi birinci olan Yeditepe Üniversitesi, dünya genelinde 249’uncu sıraya yerleşti. Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak için 2010 yılında kurulan GreenMetric, her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini “kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim” gibi farklı alanlarda değerlendiriyor. Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan GreenMetric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapıyor.