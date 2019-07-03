Yeditepe’den Pekin’de öğrenim fırsatı

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, Beijing Union Üniversitesi ile yenilenen iş birliği anlaşması kapsamında eğitimlerinin bir bölümüne Pekin’de devam edebilecek.

Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli ekonomi merkezlerinden Pekin’deki Beijing Union University (Pekin Birliği Üniversitesi) Başkanı Prof. Li Xuewei ve beraberindeki heyet, Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, öğrenci ve akademisyen değişimini de içeren iş birliğinin süresi 5 yıl daha uzatılarak kapsamı genişletildi. Üniversitenin öğrencileri, Beijing Union Üniversitesi ile yenilenen iş birliği anlaşması kapsamında, eğitimlerinin bir bölümünde Pekin’de devam edebilecek. Yapılan toplantıda, 2014 yılından bu yana sürdürülen iş birliğinin 5 yıl daha uzatılmasını sağlayan anlaşma imzalandı. Lisans ve yüksek lisans bölümleriyle daha yoğun öğrenci ve akademisyen değişimi ile veri bilimi, e-ticaret, turizm, lojistik, mühendislik, sağlık ve eğitim alanları başta olmak üzere çok sayıda alanda bilgi alışverişinde bulunularak bu alanlarda ortak projeler yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.