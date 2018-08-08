Yeditepe’de yapay zekâlı dönem

13 fakültesindeki 64 lisans ve 5 enstitüsündeki 122 yüksek lisans programıyla gençleri geleceğe taşıyan Yeditepe Üniversitesi, geleceğin mesleklerini öğrencilerle buluşturma hedefiyle yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Üniversitenin kurduğu disiplinlerarası “Yapay Zeka Çalışma Grubu” da bu kapsamdaki çalışmalarından birini oluşturuyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Erkan Korkmaz başkanlığındaki Yapay Zekâ Çalışma Grubu, Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Avadis Simon Hacınlıyan, Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Şener, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Dionysis Goluaras ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Yıldırım’dan oluşuyor. Yapay zeka üzerine bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılmasına odaklanacak olan Yapay Zeka Çalışma Grubu, bu konuda çeşitli sempozyum, panel ve çalıştaylar düzenlemeyi planlıyor.