Yeditepe Üniversitesine Bahar Spring Fest’le Geldi

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Spring Fest’19’da öğrencilerler, MFÖ, Athena, Mabel Matiz, Can Bonomo ve Simge Sağın konserleriyle eğlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesinde, 2-3 Mayıs'ta Spring Fest’19 gerçekleştirildi. Oyunlar, yarışmalar ve öğrenci kulüplerinin performanslarıyla yılın yorgunluğunu atan, baharın tadını çıkaran öğrenciler, MFÖ, Athena, Mabel Matiz, Can Bonomo ve Simge Sağın konserleriyle eğlendi.

Üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleşen festivalde, iki gün boyunca DJ performansları devam etti. Yeditepe Üniversitesi öğrenci kulüpleri, festival alanında açtıkları stantlarla etkinliğe renk kattı. Yeditepe Eagles Amerikan Futbol Takımı, hazırladığı parkur yarışmasıyla yine festivalin en dikkati çeken ekibi oldu. Çok sayıda çekilişle öğrencilerin hediyeler kazandığı festivalde sponsor firmalar, açtıkları stantlarla öğrencileri yeni ürünlerle, yeni lezzetlerle tanıştırdı.





- Öğrenciler konserler için alanı doldurdu





Festivalin birinci gününde Blue Staff grubunun performansıyla başlayan gecede, Pal Nostalji Programcısı Fikret Kocamaz DJ performansı sergiledi. Öğrencilerin festival alanını doldurduğu gece, Can Bonomo’nun konseriyle devam etti. Bonomo’nun ardından sahne alan Mabel Matiz konseriyle heyecan ve eğlence hiç eksilmedi. Konserlerin ardından, Metehan Dalan’ın DJ performansı sergilediği ve dans gösterisinin yapıldığı gecede, Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü’nün düzenlediği açık hava sinemasındaki film gösterimleri öğrencilere keyifli anlar yaşattı.Festivalin ikinci gününde ise Pal Station’dan DJ Festo’nun performansı ile müzik dolu saatler başladı. Simge Sağın’ın ilk olarak sahne aldığı gecede heyecan, Athena ve MFÖ konserleriyle doruğa ulaştı. Neredeyse tüm şarkılara eşlik eden öğrenciler, konserler boyunca eğlendi.