Yeditepe Üniversitesi’nden bir ilk daha: Almanca eğitim veren Meslek Yüksekokulu

Başarılı olmaları durumunda ise Almanya’da, hem lisans eğitimi hem de iş olanağına sahip olacaklar Yeditepe Üniversitesi, dünya vatandaşı yetiştirme yolunda yaptığı uluslararası işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Önümüzdeki akademik yılda eğitime başlayacak olan Almanca eğitim veren Meslek Yüksekokulu’nu açan Yeditepe Üniversitesi, Alman F+U Eğitim Kurumları’yla da işbirliği anlaşmasına imza atarak öğrencilerine Almanya’nın kapılarını araladı. “Elektronik Teknolojisi”, “İnternet Ağ ve Teknolojileri”, “Mekatronik” ve “Otomotiv Teknolojisi” bölümlerinden oluşan Meslek Yüksekokulu’na önümüzdeki yıl, 20’si tam, 196’sı yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 216 öğrenci alınmasına karar verildi.

İMZALAR YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE ATILDI

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve F+U Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Hans-Dieter Sauer, işbirliği anlaşmasını Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda imzaladı. Toplantıya ayrıca Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sermin Örnektekin, Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şule Aydeniz, F+U Eğitim Kurumları Başkan Yardımcısı Herbert Schlager, Proje Yöneticisi Yakup Dıvrak ve F+U Eğitim Kurumları’na bağlı Internationale Berufsakademie (IBA) Üniversitesi’nin Berlin Koordinatörü Suzan Edebali katıldı.

ALMANYA’DA İŞ VE EĞİTİME DEVAM ETME OLANAĞI

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2019- 2020 akademik yılında Elektronik Teknolojisi, İnternet Ağ ve Teknolojileri, Mekatronik ve Otomotiv Teknolojisi bölümleriyle eğitim vermeye başlayacak. Bölümlerin her birine 5’i tam burslu, 49’u yüzde 50 burslu olmak üzere 54’er öğrenci alınacak. Meslek Yüksekokulu’na böylece toplamda 216 öğrenci alınmış olacak. Bu bölümlerde eğitim gören öğrenciler, ilk yıl Almanca hazırlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nin Ataşehir’deki 26 Ağustos Yerleşimi’nde alacak. İkinci yıl ve üçüncü yılın ilk döneminde, üniversitenin İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerleşkesinde yoğun uygulamalı eğitimden geçecek. İki kurum arasında yapılan işbirliği anlaşmasına göre öğrenciler, üçüncü yılın son döneminde ise F+U Eğitim Kurumları’nın anlaşmalı olduğu, Almanya’daki 1800 firmadan birinde mesleki işyeri uygulaması şeklinde eğitim alacak. Mesleki işyeri uygulaması yaptıkları firmada, başarılı olmaları durumunda, bu firmanın referansı ile Almanya’da kalarak çalışma olanağına kavuşacak olan öğrenciler, isterlerse F+U Eğitim Kurumları’na bağlı Almanya’daki IBA Üniversitesi’nin mühendislik bölümlerinde lisans eğitimine devam edebilecek. Eğitimleri sırasında her biri Alman ekolünden yetişmiş, sektörde üst düzey deneyimi olan Türk akademisyenlerden ders alacak olan öğrencilerin derslerine, hazırlık döneminde yoğun olmak üzere eğitimleri boyunca Alman akademisyenler de girecek. İşbirliği anlaşması kapsamında ayrıca akademisyen değişimi de yapılabilecek.

Geleceğin Meslekleri Yeditepe Üniversitesi’nde

Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılına 5 yeni bölümle başlayacak. Analistlerin ve bilim insanlarının geleceğin meslekleri arasında gösterdiği Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Uluslararası Ulaştırma Sistemleri, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Yazılım Geliştirme ile Özel Eğitim bölümleri önümüzdeki akademik yılda öğrenci kabul edecek. Bölümler, tam burslu ve yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 130 öğrenci alacak.

Yenilikçi Eğitim Modeli: MODÜLER EĞİTİM

Yeditepe Üniversitesi’nin iki bölümünde uygulanmaya başlayan “Modüler Eğitim”le öğrenciler, seçtikleri bölümlerde okurken seçmeli derslerini ilgi duydukları veya ilerideki meslek hayatlarında ihtiyaç duyacaklarını düşündükleri alandan alarak o konuda uzmanlaşabilecek. Üniversitede Modüler Eğitim için çeşitli bölümler arasında konsantrasyon alanı anlaşması imzalanarak bu alanlara özel ders programı oluşturuldu. Buna göre, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler modül derslerini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde okuyan öğrenciler ise Gıda Mühendisliği Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim ile Grafik Tasarımı bölümlerinden alabilecek.

NOT ORTALAMASI ZORUNLULUĞU YOK

Çift anadal veya yan daldaki gibi not ortalaması zorunluluğu olmadan modül eğitiminden faydalanabilecek olan öğrencilerin, bunun için ilerlemek istedikleri alanları belirleyerek bu alan için tasarlanmış ders programından dersleri almaları yeterli olacak.