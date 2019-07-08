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Yeditepe Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Yeditepe Üniversitesi, düzenlediği mezuniyet törenleriyle, çağın bilgi ve teknolojisiyle donatılmış 4 bine yakın öğrencisini mezun etti- Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Akgün:- "Ulu Önderimiz Atatürk’ün söylediği gibi, ülkemizi gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Birisi vatanımızı kurtaran ve koruyan askeri ordu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ve ilim ordusu"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:38
Yeditepe Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 1-7 Temmuz'da düzenlediği mezuniyet törenlerinde, çağın bilgi ve teknolojisiyle donatılmış 4 bine yakın mezununu yeni yaşamlarına uğurladı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 13 fakültesi ve enstitülerinden 2018-2019 akademik yılında mezun olan 4 bine yakın öğrencisi için, 1-7 Temmuz'da düzenlediği törenlere heyecan ve coşku hakimdi.

Mezunların ailelerinin de yoğun olarak katılım gösterdiği törenler, üniversitenin yeşillikler içindeki kampüsünün etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılında dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verildiği tören ise 7 Temmuz Pazar akşamı yapıldı.

Törene, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek Karaaslan’ın yanı sıra fakülte dekanları ve bölüm başkanları katıldı.


- "Gençlerimiz geleceğimizin teminatı"


Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, törende yaptığı konuşmada, Yeditepe ailesinin büyük bir aile olduğunu belirterek, "Yeditepe ailesinin içinde başta büyük emekler veren, kıymetli öğretim üyelerimiz var, evlatlarımız var ve onları fedakarlık içinde buraya gönderen aileleri var. Bu büyük ailenin bir parçası olmak her bir Yeditepe Üniversitesi mezununda ve milletimizde karşılık buluyor. Çünkü gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk’ün izinde, çağdaş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek amacıyla 1985 yılında İSTEK Vakfı’nı, 1996 yılında ise Yeditepe Üniversitesi’ni kurduğunu hatırlatan Dalan, öğrencilere aklın, bilimin ve vicdanın yolundan ayrılmamalarını öğütledi.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Akgün de, "Ulu Önderimiz Atatürk’ün söylediği gibi, ülkemizi gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Birisi vatanımızı kurtaran ve koruyan askeri ordu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ve ilim ordusu, yani sizler..." ifadelerini kullandı.

- "Bundan sonra da yanınızda olacağımızı asla unutmayın"

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, üniversitenin 2018-2019 akademik yılında 4 bine yakın mezun verdiğini belirterek bütün emeklerinin, bütün hedeflerinin öğrencilerinde gerçekleştiğini gördüğünü ve bundan gurur duyduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, öğrencilere şöyle hitap etti:

"Sizleri mesleki anlamda donanımlı, zorlukların karşısında durabilen, sorun çözebilen, sorgulayan, kültür ve kimliğine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeye çalıştık. Sizler artık 50 bine yakın Yeditepeli mezun ailesinin birer bireyisiniz. Bundan sonra da yanınızda olacağımızı asla unutmayın."

Açıklamada verilen bilgilere göre, mezuniyet törenlerinin düzenlendiği bir hafta boyunca eski mezunlar da yeni mezunların yanındaydı.

Yeditepe Üniversitesi Mezunları Dayanışma Derneği (YUMED) Başkanı Burak Akburak, Coohesity Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörü Tarcan Serdaroğlu, Yönetmen Umut Kırca ve Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda eski Yeditepe Üniversitesi mezunu törenlerde yeni mezunları yalnız bırakmadı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:38
  1. 2019 mezuniyet
  2. Yeditepe Üniversitesi

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