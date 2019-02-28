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Yeditepe Üniversitesi “Kariyer Festivali 2019” başlıyor

“Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları” konsepti ile düzenlenen "Kariyer Festivali 2019", 04-08 Mart'ta gerçekleştirilecek

28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
Yeditepe Üniversitesi “Kariyer Festivali 2019” başlıyor

İSTANBUL (AA)- Yeditepelilerin kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakaladığı Kariyer Festivali, 04-08 Mart'ta üniversitenin Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos yerleşiminde gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite, her yıl olduğu gibi bu yıl da fırsatlarla dolu bir kariyer şenliğine imza atıyor. Festivale katılacak 200’den fazla firmanın temsilcileri, yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak onların iş hayatına dahil olmasına ve kariyer hayatlarında fark yaratmasına olanak sağlayacak.

Katılımcılarına kariyerlerinin yol haritasını çıkarma konusunda yardımcı olan ve onlarla sektöründe öncü yüzlerce firma ve konuşmacıyı buluşturan Kariyer Festivali’nde firma yetkilileri binlerce öğrenci ve mezuna iş ve staj olanağı sunarken sektör lideri konuşmacılar da katılımcılarla tecrübelerini paylaşarak onlara kariyer rotalarını oluşturmada yol gösterecek.Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü bünyesinde yer alan Yeditepe Profesyonel Ekibi’nin desteğiyle bu yıl “Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları” konsepti ile gerçekleşecek olan Kariyer Festivali’nin her sene olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

AvivaSA, Mavi Jeans, Renault, General Electric, Yves Rocher, E- bebek, Denizbank, Sandoz İlaç gibi sektöründe önde gelen firmaların mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları ve vaka analizleri ile bir şenlik havasında geçecek olan Kariyer Festivali, binlerce öğrenci ve mezunun gün boyu düzenlenen oturumlarda sektör liderleriyle bir araya gelmesini sağlayacak.

Festival kapsamında Facebook Türkiye Genel Müdürü Derya Matraş, SBK Holding Kurucusu Sezgin Baran Korkmaz, arabam.com CEO’su Zafer Terzioğlu, Türk Hava Yolları, Unilever, Danone Yves Rocher, Deloitte, General Electric, Mercedes Benz, Pfizer gibi firmaların yanı sıra hukuk ve eczacılık alanında yetkin isimlerin de yer aldığı oturumlarda, kurumların gelecekteki stratejileri ve gelecek neslin, yeni çağın iş dünyasına adaptasyon süreçleri tartışılacak.

Kariyer Festivali kapsamında, sektörün önde gelen firmaları, stantları ile birlikte kampüste ağırlanarak, öğrenci ve mezunların iş ve staj başvurularını toplayabilecek. Stantlarda yer alan insan kaynakları yetkilileri öğrenci ve mezunlara sektör ve departman keşfetme ve firmalar hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı sunacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
  1. Kariyer Festivali 2019
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