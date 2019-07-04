0553 313 94 23

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden bir ilk daha

Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, Hong Kong Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji programını yerinde incelemek, değerlendirmek ve eğitimi akredite etmek üzere Avrupa Periodontoloji Federasyonu tarafından program direktörü ve temsilcisi olarak görevlendirilen ilk Türk diş hekimi oldu

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden bir ilk daha

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, Hong Kong Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji programını yerinde incelemek, değerlendirmek ve eğitimi akredite etmek üzere Avrupa Periodontoloji Federasyonu tarafından program direktörü ve temsilcisi olarak görevlendirilen ilk Türk diş hekimi olarak belirlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen ay gerçekleşen akreditasyon sürecinde, dış denetçi olarak Prof. Dr. Bahar Eren Kuru ile birlikte Avrupa Periodontoloji Federasyonu, Post-Graduate Eğitim Komitesi Başkanı ve İsrail Hadassah-Hebrew Üniversitesi, Periodontoloji Program Direktörü Prof. Moshe Goldstein, iç denetçi olarak ise FDI World Dental Federation Asya Pasifik Direktörü Dr. Simon Ho görev aldı.

Program akreditasyonu için Avrupa Periodontoloji Federasyonu'na başvuran ve Kuru tarafından incelenen Hong-Kong Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Program Direktörü Profesör Maurizio Tonetti, binlerce literatürde imzası olan bilimsel kimliğinin yanı sıra etki faktörü en yüksek diş hekimliği dergilerinden Journal of Clinical Periodontology dergisinin editörlüğü görevini yürütüyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
  1. Yeditepe Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki ıslah çalışmaları 2 ay içinde tamamlanacak”
    1. Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki..
    2. Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere..
    3. Cidde’ye Özgürlük Heykeli
    4. Kaş arası kırışıklarına elveda deyin
    5. Altıeylül’den çocuklara ücretsiz yaz..
    6. Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar”..
    7. 2023 hedeflerine doğru Türkiye!
    8. Kars’ta trafik denetimleri sürüyor
    9. Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En..
    10. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    11. Kök hücre nakli yapılan genç hayata..
    12. (Özel)Umre için biriktirdiği altınları..
    13. Atletizmde 1. Lig'e yükselme mücadelesi
    14. Trabzonspor sağlık kontrolünden geçti
    15. Polisten kaçarken takla attılar, o..
    16. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. Beslenmeniz kronik ağrılarınızla..
    18. Zafer sarhoşluğu
    19. Dış ticaretin 3’te 2’si denizden
    20. Fenerbahçe yeni sol bekini..
    21. İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki..
    22. Sivas’ta bakanlık onaylı hacamat
    23. Zeynep Bastık kimdir nereli ve kaç..
    24. Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce..
    25. Asfalt yüklü kamyon devrildi, sürücü..
    26. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    27. (Özel) "Alo anneni öldürdüm"..
    28. Durmuş: Türkiye’nin liyakata ihtiyacı..
    29. Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül..
    30. Sinop’ta ayılar elektrik ve telefon..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”