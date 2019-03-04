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Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi'ne uluslararası kalite belgesi

Hastane, sunduğu sağlık hizmetinin kalitesini Joint Commission International akreditasyonu ile bir kez daha tescilledi

04 Mart 2019 Pazartesi 10:53
Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi'ne uluslararası kalite belgesi

İSTANBUL (AA) - Küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edilen dünyadaki ilk diş hastanesi olan Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi, 4. kez akreditasyon aldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi, sunduğu sağlık hizmetinin kalitesini JCI akreditasyonu ile bir kez daha tescilledi.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi, JCI akreditasyonu alan dünyadaki ilk diş hastanesi olma özelliğini taşıyor. 3 yılda bir tekrarlayan denetimlerde kalite ve hasta güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları belirleyen, ölçen ve küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JCI akreditasyon denetimini, 2012 ve 2015'in ardından 2019'da da başarı ile geçti.

Hastane, yeniden belgelendirme sürecine girerek Ocak 2019'da, yapılan saha ziyareti ve incelemeler sonucunda tüm süreçlerinde yaklaşık bin standart açısından değerlendirilerek 4. kez akredite oldu.


- "Tüm çalışmalarımızın odağı hastalarımız ve çalışanlarımızdır"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi İdari Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Pınar Kılıç Aksu, JCI'ın hastaneyi 3 gün boyunca alanında tecrübeli iki uzmanı ile detaylı olarak denetlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, sürekli daha iyiye gitmek. Her denetimde ilerlediğimizi somut olarak görmek son derece mutluluk verici. 'Kalite asla tesadüf değildir' ilkesi ile yola çıktık ve Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi'nin her üyesinin aktif rolü olduğuna inanarak mükemmele giden bu kalite yolculuğumuza devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağı hastalarımız ve çalışanlarımızdır. Tüm süreçlerde dünya standartlarında hizmet sunma anlayışı, hizmet kalitemizi şekillendiriyor."

Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi Tıbbi Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Cabbar da "Bakış açımız denetime hazırlanmak ya da sadece denetim için bir çaba sarf etmek değil, JCI'ın belirlemiş olduğu standartları, asgari standartlar olarak kabul edip kendimizi bunların üzerinde tutmak. Bu değerleri, denetimlerden bağımsız olarak kurumumuzun var oluş felsefesi olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:53
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